En tiempos en los que la criminalidad y la inseguridad prevalecen, manteniendo a la población en constante alerta ante cualquier incidente, muchos países optan por tomar medidas radicales para proteger sus intereses. Por ello, la Embajada de Estados Unidos en Colombia puso en alerta a sus ciudadanos en abstenerse en visitar un departamento muy conocido en el país cafetero a causa de la condición de seguridad que viven las personas en ese territorio. A pesar de que algunas autoridades locales rechazaron el anuncio por consideras que malinformaba y dejaba entrever problemas de orden público, otros organismos públicos colombianos se mantienen atentos ante una nueva alerta, trabajando en la búsqueda de nuevas soluciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGIÓN DE COLOMBIA TIENEN PROHIBIDO VIAJAR LOS CIUDADANOS DE ESTADOS UNIDOS?

El pasado 22 de abril, la Embajada de Estados Unidos en Colombia advirtió a sus ciudadanos, a través de un comunicado, que no viajen al Departamento de Nariño, situado al suroccidente del país. La inclusión de este lugar en la lista de nivel 4 se debe, al parecer, por el reciente ataque terrorista con explosivos en la carretera entre El Peñón y Los Andes Sotomayor, donde una persona perdió la vida y cinco militares resultaron heridos, ocasionados por los integrantes de la estructura Franco Benavides, que integra el Bloque Occidental Jacobo Arenas, una disidencia armada de las desaparecidas FARC, según informó la Tercera División del Ejército Nacional.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia advirtió a sus ciudadanos, a través de un comunicado, que no viajen al departamento de Nariño debido a los actos de violencia y terrorismo. Foto: Embajada USA en Colombia

Asimismo, los problemas de orden público que atraviesan desde hace años, como la presencia de grupos armados ilegales, estructuras del narcotráfico y enfrentamientos entre organizaciones criminales, aparentemente fueron determinantes para que el consulado norteamericano tomara esta radical decisión de prohibir a sus ciudadanos y funcionarios viajar a Nariño. “Reconsidere viajar a esta zona. Los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes. Grupos terroristas están activos en algunas zonas. Debido a los riesgos actuales, algunos empleados del gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esta zona”, precisa el texto.

Cabe mencionar que hasta hace unos días, la embajada estadounidense había vetado a las ciudades de Arauca, Cauca, Norte de Santander y la zona fronteriza colombo-venezolana, también por actos de terrorismo, delincuencia y secuestro. Ante esta situación, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, salió a declarar y mostrar su desacuerdo por esta decisión. Incluso, dejó entrever que en su departamento no acurre actos criminales y que varios sectores políticos en la región están aprovechando esta situación para dejar mal al lugar que hasta hace poco, según él, recibió diferentes turistas por la Semana Santa.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia advirtió a sus ciudadanos, a través de un comunicado, que no viajen al departamento de Nariño debido a los actos de violencia y terrorismo.

“Sí hay tres departamentos: Arauca, Norte de Santander y Cauca, incluido Popayán, por eso me parece ruin eso que hacen con el departamento de Nariño. Léanse el informe, yo lo leí anoche y hoy lo ratifico, sin duda, no dice así. Eso es ser ruin, de verdad”, dijo el mandatario de los nariñenses en rueda de prensa. Sin embargo, no esperaba que un diputado colombiano respondiera directamente a las declaraciones de Escobar, gobernador de Nariño, para que este preocupante tema sea analizado en la Asamblea de Nariño. “Frente a la noticia publicada por @Pag10com ‘EEUU emite alerta máxima y pide no viajar a Nariño’, expreso mi solidaridad con el medio de comunicación por las manifestaciones hechas por @Luis Alfonso Escobar y lo invitó a rectificar pero sobre todo a escuchar el clamor de nuestra gente”, escribió.