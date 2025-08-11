Este lunes 11 de agosto, falleció Miguel Uribe Turbay, senador perteneciente al partido Centro Democrático en Colombia. La confirmación del deceso fue dada a conocer por su equipo de comunicaciones y su esposa, María Claudia Tarazona, quien también se pronunció al respecto a través de redes sociales. Aquí te contamos todos los detalles sobre lo que dijo.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, dice la primera parte del mensaje de Tarazona, el mismo que conmovió a los cibernautas, quienes también expresaron su más sentido pésame por lo sucedido.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, prosigue así la publicación.

¿Qué más debes saber sobre la muerte de Miguel Uribe?

Cabe destacar que Miguel Uribe Turbay, de 39 años, permanecía hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá desde el día del atentado. A pesar de haber sido sometido a múltiples cirugías y de mostrar señales iniciales de recuperación, su condición crítica no logró revertirse.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, dice el parte médico entregado hace un partido días.

Durante un acto político en un parque del barrio Modelia, en Bogotá, el senador colombiano fue atacado a tiros mientras se dirigía a simpatizantes en el marco de su precampaña presidencial para 2026. En el atentado recibió un disparo en la pierna izquierda y dos en la cabeza, en momentos en que buscaba consolidarse como el candidato del Centro Democrático.

Quién le disparó Miguel Uribe

El ataque habría sido perpetrado por un joven de 15 años, según las autoridades, quien fue señalado por la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Bogotá. Al menor se le atribuyen los delitos de intento de homicidio y tenencia ilegal de armas y municiones. Durante la audiencia, el acusado, asistido por un defensor público, negó haber cometido los hechos.