Caribeña HOY en vivo. La Lotería Caribeña es uno de los juegos de azar más emocionantes de Colombia. Todos los días se juega y se tiene la oportunidad de ganar muchos premios. Por ello, El Comercio te trae los resultados del último sorteo de La Caribeña. Entérate aquí si eres uno de los afortunados en llevarte la lotería colombiana.

Esta lotería se juega todos los días a las 2:30 pm. También puedes consultar los resultados de la lotería Caribeña Noche que se juega todas las noches a las 10:30 p.m. La transmisión se realiza a través de la señal de Telecaribe o el sitio web de Loterías de Hoy.

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, jueves 18 de diciembre

Caribeña Día: Pendiente

Caribeña Noche: Pendiente

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 17 de diciembre

Caribeña Día: 7697

Caribeña Noche: 9842

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 16 de diciembre

Caribeña Día: 8297

Caribeña Noche: 1403

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 15 de diciembre