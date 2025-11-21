La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar y apuestas más importante en Colombia es uno de los juegos de azar y apuestas más importantes en Colombia, es por ello que todos los sábados sus usuarios están a la expectativa del sorteo de este juego que podría convertirlos en uno de los afortunados de los millones de pesos que se ponen en disputa.

Debes saber que el sorteo de la lotería de Boyacá de Colombia se realiza cada sábado de 2025, en horario de la noche. El juego de azar va desde las 10:30 pm, aquí podrás enterarte si eres uno de los grandes afortunados que se lleve el Premio Mayor, que en esta oportunidad llega a los 15.000 millones de pesos colombianos .

La transmisión del sorteo de la Lotería de Boyacá se podrá ver a través del canal oficial en Youtube: Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Resultado de la lotería de Boyacá del sábado 22 de noviembre

Número: PENDIENTE

Serie: PENDIENTE

Sigue la Lotería Boyaca hoy en vivo: resultados: números ganadores y más del boleto ganador. FOTO: Difusión.

Resultado de la lotería de Boyacá del sábado 15 de noviembre

Número: 7741

Serie: 130

Resultado de la lotería de Boyacá del sábado 8 de noviembre

Número: 2972

Serie: 165

Estos son todos los premios que sortea la Lotería de Boyacá