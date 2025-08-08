La Lotería de Medellín es una de los principales juegos de azar más tradicionales de Colombia que entrega miles de millones de pesos en premios. Cada semana, ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 40 premios principales. Su sorteo ordinario se realiza cada viernes a las 11:00 p.m. y es transmitido en vivo por el canal regional Teleantioquia y a través de la página oficial de Facebook de la entidad. Para conocer los resultados de la lotería colombiana, a continuación podrás conocerlos. ¡Mucha suerte!.

Esta lotería ha adquirido popularidad gracias al sorteo único donde además de la máxima recompensa por aciertos, se otorgan otras retribuciones económicas.

Lotería de Medellín

El próximo sorteo de la Lotería de Medellín se jugará el día Viernes 8 de agosto de 2025 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Medellín.

Resultados de la Lotería de Medellín del VIERNES 8 de agosto

Pendiente

Qué premios se lleva el ganador de la Lotería de Medellín:

No debes olvidar que si eres uno de los afortunados que se lleve la lotería, puedes ganar uno de estos premios, los cuales los hemos clasificado de la siguiente manera:

Premio mayor: $16.000.000.000

1 premio seco: $1.000.000.000

3 premios secos: $700.000.000

5 premios secos: $100.000.000

5 premios secos: $50.000.000

10 premios secos: $20.000.000

15 premios secos: $10.000.000

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Según la información brindada de manera oficial por dicha empresa estatal colombiana, estos son los lugares o medios mediante los cuales puedes acceder a la compra de uno o varios boletos compuesto por 3 fracciones:

Canal tradicional de lotería física

“Por medio de la red de distribución de agencias autorizadas y loteros del país. La lotería física llega a todo el territorio nacional”.

Canal electrónico

“A través de las terminales móviles que manejan los loteros o que se encuentran en los puntos de venta fijos (Gana, Baloto, Gane, Paga Todo Para Todo y Loticolombia) puedes adquirir tu lotería, escogiendo el número y serie que desees que se encuentre disponible para la venta”.

Canal virtual Lottired.net

“Desde la comodidad de tu hogar u oficina, puedes comprar la Lotería de Medellín por internet, pagando con tu tarjeta débito o crédito. Ingresa a www.lottired.net y escoge el número y serie que desees, siempre que estén disponibles para la venta en la plataforma”.

Cabe resaltar con respecto al plan de premios que plantea y otorga la Lotería de Medellín, que junto a los hoy 16 mil millones de pesos colombianos por adivinar serie completa de 4 dígitos, también tienes la oportunidad de jugar por “2 Súper Secos” de $1,000 millones, y otros menores entre 10,000 y 700 mil.