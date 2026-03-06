La Lotería de Santander es uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Con sus premios sustanciales y la promesa de un futuro mejor, el juego mantiene su popularidad, atrayendo a jugadores de todas las edades. Se juega regularmente todos los viernes a las 11:00 p.m . Sin embargo, en semanas con festivos, el sorteo puede variar de fecha.

Sigue los resultados del último sorteo de la lotería Santander EN VIVO a través del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. También en El Comercio encontrarás las novedades del último sorteo, así como otros detalles que debes tener en cuenta si quieres participar en los próximos sorteos.

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 6 de marzo del 2026:

Peniente

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 27 de febrero del 2026:

Número: 6787

Serie: 068

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 20 de febrero del 2026:

Número: 4733

Serie: 204

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 13 de febrero del 2026:

Número: 3052

Serie: 165

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 6 de febrero del 2026:

Número: 0778

Serie: 103

Resultados de la Lotería Santander | Foto: Composición EC

Plan de premios de la Lotería de Santander:

1 seco de 250 millones de pesos.

5 secos de 100 millones de pesos cada uno.

15 secos de 50 millones de pesos cada uno.

20 secos de 20 millones de pesos cada uno.

30 secos de 10 millones de pesos.

40 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo jugar la Lotería de Santander?

Para jugar, necesita al menos $6.000 para adquirir una de las fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $18.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

También puede comprarlo en línea siguiendo estos pasos: