La Caribeña de hoy, viernes 20 de febrero: resultados del sorteo

La Lotería Caribeña es uno de los juegos de azar más emocionantes de Colombia. Todos los días se juega y se tiene la oportunidad de ganar muchos premios. Por ello, El Comercio te trae los resultados del último sorteo de La Caribeña. Entérate aquí si eres uno de los afortunados en llevarse la lotería colombiana.

Esta lotería se juega todos los días a las 2:30 pm. También puedes consultar los resultados de la lotería Caribeña Noche que se juega todas las noches a las 10:30 p.m. La transmisión se realiza a través de la señal de Telecaribe o el sitio web de Loterías de Hoy.

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, viernes 20 de febrero

Caribeña Día: Pendiente

Caribeña Noche: Pendiente

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 19 de febrero

Caribeña Día: 5866

Caribeña Noche: 0012

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 18 de febrero

Caribeña Día: 2489-3

Caribeña Noche: 3953-1

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 17 de febrero

Caribeña Día: 7301-3

Caribeña Noche: 8798-7

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 16 de febrero