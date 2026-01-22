La Lotería Caribeña es uno de los juegos de azar más emocionantes de Colombia. Todos los días se juega y se tiene la oportunidad de ganar muchos premios. Por ello, El Comercio te trae los resultados del último sorteo de La Caribeña. Entérate aquí si eres uno de los afortunados en llevarte la lotería colombiana.

Esta lotería se juega todos los días a las 2:30 pm. También puedes consultar los resultados de la lotería Caribeña Noche que se juega todas las noches a las 10:30 p.m. La transmisión se realiza a través de la señal de Telecaribe o el sitio web de Loterías de Hoy.

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, jueves 22 de enero:

Caribeña Día: 3168

Caribeña Noche: Pendiente

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 21 de enero:

Caribeña Día: 3563

Caribeña Noche: 2727

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 20 de enero:

Caribeña Día: 2426

Caribeña Noche: 8782

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 19 de enero:

Caribeña Día: 2644

Caribeña Noche: 5624

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 17 de enero:

Caribeña Día: 5444

Caribeña Noche: 9949

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del VIERNES 16 de enero:

Caribeña Día: 3900

Caribeña Noche: 9433

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del JUEVES 15 de enero:

Caribeña Día: 9168

Caribeña Noche: 6921

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del MIÉRCOLES 14 de enero:

Caribeña Día: 8132-8

Caribeña Noche: 2372-3

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del MARTES 13 de enero:

Caribeña Día: 3489

Caribeña Noche: 9203

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 12 de enero:

Caribeña Día: 4394

Caribeña Noche: 9505

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del domingo 11 de enero:

Caribeña Día: 7622

Caribeña Noche: 9635

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 10 de enero:

Caribeña Día: 1557

Caribeña Noche: 7499

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 9 de enero: