Caribeña HOY en vivo. La Lotería Caribeña es uno de los juegos de azar más emocionantes de Colombia. Todos los días se juega y se tiene la oportunidad de ganar muchos premios. Por ello, El Comercio te trae los resultados del último sorteo de La Caribeña. Entérate aquí si eres uno de los afortunados en llevarte la lotería colombiana.

Esta lotería se juega todos los días a las 2:30 pm. También puedes consultar los resultados de la lotería Caribeña Noche que se juega todas las noches a las 10:30 p.m. La transmisión se realiza a través de la señal de Telecaribe o el sitio web de Loterías de Hoy.

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, viernes 9 de enero:

Caribeña Día: Pendiente

Caribeña Noche: Pendiente