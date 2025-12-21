La Caribeña: últimos resultados de la lotería colombiana | Foto: difusión
Redacción EC
Caribeña HOY en vivo. La es uno de los juegos de azar más emocionantes de Colombia. Todos los días se juega y se tiene la oportunidad de ganar muchos premios. Por ello, El Comercio te trae los resultados del último sorteo de La Caribeña. Entérate aquí si eres uno de los afortunados en llevarte la lotería colombiana.

Esta lotería se juega todos los días a las 2:30 pm. También puedes consultar los resultados de la lotería Caribeña Noche que se juega todas las noches a las 10:30 p.m. La transmisión se realiza a través de la señal de Telecaribe o el sitio web de Loterías de Hoy.

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, domingo 21 de diciembre

  • Caribeña Día: Pendiente
  • Caribeña Noche: Pendiente
Lotería La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy y número ganador del sorteo
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 20 de diciembre

  • Caribeña Día: 1465
  • Caribeña Noche: 4228

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 19 de diciembre

  • Caribeña Día:4824
  • Caribeña Noche: 1818

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 18 de diciembre

  • Caribeña Día: 4717
  • Caribeña Noche: 1490

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 17 de diciembre

  • Caribeña Día: 7697
  • Caribeña Noche: 9842

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 16 de diciembre

  • Caribeña Día: 8297
  • Caribeña Noche: 1403

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 15 de diciembre

  • Caribeña Día: 4819
  • Caribeña Noche: 6244

