La Lotería de Manizales es uno de los juegos de azar y apuestas históricos en Colombia desde 1923. Es por ello que todos los miércoles sus usuarios están a la expectativa del sorteo de este juego que podría convertirlos en uno de los afortunados de los millones de pesos que se ponen en disputa. A continuación, te contamos todos los detalles del evento en vivo que se realizará este miércoles.

¿Cuándo se juega la lotería de Manizales de Colombia?

El sorteo se realiza cada miércoles del 2026, en horario de la noche. El juego de azar va desde las 10:30 pm , aquí podrás enterarte si eres uno de los grandes afortunados que se lleve el Premio Mayor, que en esta oportunidad llega a los $2.600 millones de pesos colombianos.

La transmisión del sorteo de la Lotería de Manizales se podrá ver a través del canal oficial en Youtube: Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Últimos resultados de la Lotería Manizales del 11 de marzo del 2026

Número: PENDIENTE

Serie: PENDIENTE

Últimos resultados de la Lotería Manizales del 4 de marzo del 2026

Número: 7525

Serie: 273

¿Cómo se juega la Lotería de Manizales?

El juego de azar consiste en que cada apuesta está conformada por un billete o fracción de cuatro números más el número de la serie. Se debe acertar la cifra completa en orden junto a la serie para llevarse el premio mayor. En la actualidad, existen varias maneras de jugar la Lotería de Manizales.

Cada número forma parte de un billete que a la vez se divide en tres fracciones. Las agencias de loterías autorizadas son los lugares donde se pueden comprar los billetes. En este caso, tienes la posibilidad de elegir cuáles de los números quieres jugar o dejarlo al azar.

También tienes la opción de ir a agencias como la red de loteros de la Lotería de Manizales para comprar billetes o fracciones preimpresas. Verificar las marcas de seguridad del billete o fracción es importante, puesto que garantiza que sea para el próximo sorteo disponible.