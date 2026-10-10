Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, sábado 10 de octubre

Sinuano Día: 9490-7

Sinuano Noche: Pendiente

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 9 de octubre

Sinuano Día: 8640-3

Sinuano Noche: 8696-4

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 8 de octubre

Sinuano Día: 6585-0

Sinuano Noche: 0542-0

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 7 de octubre

Sinuano Día: 7012-4

Sinuano Noche: 5227-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 6 de octubre

Sinuano Día: 2067-6

Sinuano Noche: 1217-1

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 5 de octubre