Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.
RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, sábado 10 de octubre
- Sinuano Día: 9490-7
- Sinuano Noche: Pendiente
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 9 de octubre
- Sinuano Día: 8640-3
- Sinuano Noche: 8696-4
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 8 de octubre
- Sinuano Día: 6585-0
- Sinuano Noche: 0542-0
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 7 de octubre
- Sinuano Día: 7012-4
- Sinuano Noche: 5227-5
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 6 de octubre
- Sinuano Día: 2067-6
- Sinuano Noche: 1217-1
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 5 de octubre
- Sinuano Día: 8586-3
- Sinuano Noche: 1059-3