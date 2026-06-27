Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, sábado 27 de junio

Sinuano Día: Pendiente

Sinuano Noche: Pendiente

Resultados del Sinuano de hoy | Foto: difusión

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 26 de junio

Sinuano Día: 9455-4

Sinuano Noche: 3238-1

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 25 de junio

Sinuano Día: 3695-6

Sinuano Noche: 0865-1

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 24 de junio

Sinuano Día: 7685-3

Sinuano Noche: 6444-3

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 23 de junio

Sinuano Día: 0172-3

Sinuano Noche: 9269-3

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 22 de junio