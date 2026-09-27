Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, domingo 27 de septiembre

Sinuano Día: Pendiente

Sinuano Noche: Pendiente

Sinuano de Día y Noche, hoy EN VIVO | Sigue el sorteo, resultados de ganadores y más del juego de azar en Colombia. FOTO: Composición EC

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 26 de septiembre

Sinuano Día: 8562-5

Sinuano Noche: 8598-7

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 25 de septiembre

Sinuano Día: 4038-8

Sinuano Noche: 2882-6

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 24 de septiembre

Sinuano Día: 1929-0

Sinuano Noche: 3560-9

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 23 de septiembre

Sinuano Día: 5273-9

Sinuano Noche: 3556-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 22 de septiembre

Sinuano Día: 6664-2

Sinuano Noche: 8332-4

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 21 de septiembre