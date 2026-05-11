Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.
RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, domingo 10 de mayo
- Sinuano Día: 2638-5
- Sinuano Noche: 6967-0
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 9 de mayo
- Sinuano Día: 5249-1
- Sinuano Noche: 6897-1
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 8 de mayo
- Sinuano Día: 7305-7
- Sinuano Noche: 4198-9
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 7 de mayo
- Sinuano Día: 5993-4
- Sinuano Noche: 8011-0
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 6 de mayo
- Sinuano Día: 5193-8
- Sinuano Noche: 4588-3
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 5 de mayo
- Sinuano Día: 3633-2
- Sinuano Noche: 0527-8
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 4 de mayo
- Sinuano Día: 8862-5
- Sinuano Noche: 4221-1