Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, domingo 10 de mayo

Sinuano Día: 2638-5

Sinuano Noche: 6967-0

¿Quién ganó? Lotería Sinuano Día y Noche HOY EN VIVO: Vea los resultados del 16 de julio

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 9 de mayo

Sinuano Día: 5249-1

Sinuano Noche: 6897-1

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 8 de mayo

Sinuano Día: 7305-7

Sinuano Noche: 4198-9

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 7 de mayo

Sinuano Día: 5993-4

Sinuano Noche: 8011-0

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 6 de mayo

Sinuano Día: 5193-8

Sinuano Noche: 4588-3

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 5 de mayo

Sinuano Día: 3633-2

Sinuano Noche: 0527-8

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 4 de mayo