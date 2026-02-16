Lotería Sinuano hoy, 16 de febrero: ¿Ganaste? Últimos resultados del sorteo

Sinuano Día y Noche HOY. La lotería Sinuano es una de las más populares en la región colombiana. Te traemos los resultados EN DIRECTO; entérate si eres uno de los afortunados en llevarse la lotería colombiana.
El sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm.
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, lunes 16 de febrero
- Sinuano Día: 7897
- Sinuano Noche: PENDIENTE
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 13 de febrero
- Sinuano Día: 2611-0
- Sinuano Noche: 4695-7
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 11 de febrero
- Sinuano Día: 3423-5
- Sinuano Noche: 7643-7
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 10 de febrero
- Sinuano Día: 7330-0
- Sinuano Noche: 3792-2
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 9 de febrero
- Sinuano Día: 6800-4
- Sinuano Noche: 4272-6