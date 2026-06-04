Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.
RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, jueves 4 de junio
- Sinuano Día: Pendiente
- Sinuano Noche: Pendiente
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 1 de junio
- Sinuano Día: 8523-8
- Sinuano Noche: 6965-1
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del domingo 31 de mayo
- Sinuano Día: 0267-5
- Sinuano Noche: 9251-3
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 30 de mayo
- Sinuano Día: 5227-6
- Sinuano Noche: 8381-9
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 29 de mayo
- Sinuano Día: 4131-8
- Sinuano Noche: 9121-7