El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm.
RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, lunes 6 de abril
- Sinuano Día: 0266
- Sinuano Noche: Pendiente
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del domingo 5 de abril
- Sinuano Día: 5860-7
- Sinuano Noche: 4252 - 6
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 4 de abril
- Sinuano Día: 1511-9
- Sinuano Noche: 9346-1
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