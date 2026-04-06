El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, lunes 6 de abril

Sinuano Día: 0266

Sinuano Noche: Pendiente

Coteja Sorteo Sinuano Día / Noche EN VIVO HOY: ganadores y resultados del 8 de mayo

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del domingo 5 de abril

Sinuano Día: 5860-7

Sinuano Noche: 4252 - 6

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 4 de abril