Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, viernes 1 de mayo

Sinuano Día: Pendiente

Sinuano Noche: Pendiente

SInuano de Día y Noche HOY: Últimos resultados de la lotería colombiana | Foto: Difusión

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 29 de abril

Sinuano Día: 3376-3

Sinuano Noche: 6599-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 28 de abril

Sinuano Día: 8408-5

Sinuano Noche: 2649-1

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 27 de abril