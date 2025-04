No cabe duda de que, desde que Maluma saltó a la fama en el 2011, su carrera musical ha ganado popularidad entre los jóvenes del mundo, quienes interpretan sus mejores éxitos como, "Cosas pendientes", “Hawaii”, “Felices los cuatro” y más. En ese contexto, el último fin de semana, Colombia fue testigo de un concierto, que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot, donde reunió a importantes artistas nacionales. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los miles de presentes en el recinto fue cuando el artista paisa aprovechó la ocasión para dedicar unas emotivas palabras a la madre de su única hija, Susana Gómez, generando la ovación de todo el público. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE LE DEDICÓ MALUMA A SU NOVIA SUSANA GÓMEZ?

El pasado 26 de abril, Maluma desarrolló un espectacular concierto llamado “Medallo en el mapa” en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Fueron alrededor de 40 mil personas que asistieron al espectáculo para corear no solamente los éxitos del artista paisa, sino también de Piso 21, Felipe Peláez, Blessd, Feid, Carín León, Pipe Bueno, entre otros, quienes estuvieron como invitados, en lo que fue una noche mágica e inolvidable.

Sin embargo, mientras que el popular ‘Pretty Boy’ se disponía a cantar y derrochar talento en el escenario, él no desaprovechó la oportunidad para dedicar un hermoso y emotivo mensaje a su novia y madre de su hija, Susana Gómez, quien es una joven arquitecta. Durante el mensaje, Maluma agradeció por brindarle la experiencia de ser papá y, sobre todo, por hacerle creer nuevamente en el amor, un sentimiento que, al parecer, había dejado de experimentar.

“Sin ti, nada de esta mierda existiría. Te amo con todo mi corazón. Gracias por hacerme padre, tenemos una hija hermosa, París Londoño Gómez, nacida en Medellín. Tu me hiciste creer en el amor y yo pensaba que esa mierd... no existía de verdad“, expresó el colombiano, acompañado de los reflectores de los celulares y la ovación del público, quienes se encontraban presentes en el Atanasio Girardot.

Frente a esta conmovedora escena, el artista de 31 años bajó del escenario para dirigirse hacia su novia y cantarle “ADMV”, una de sus canciones más románticas y solicitadas por las parejas. El paisa no dudó en entonar la parte más significativa del tema mirándola directamente a los ojos. “Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire... Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida”, cantó Maluma con mucho amor.