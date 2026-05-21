El Mundial 2026 no solo se jugará con intensidad en las canchas, sino también con máxima precaución en los aeropuertos y sedes mundialistas. El Gobierno de México confirmó que aplicará un estricto protocolo de seguridad sanitaria a la Selección de la República Democrática del Congo tras su arribo al país el próximo mes de junio, debido a una emergencia médica internacional que mantiene en alerta a las autoridades.

El combinado africano logró su boleto mundialista en el repechaje y quedó sembrado en el Grupo K, un sector sumamente competitivo donde compartirá escena con Portugal, Colombia y la debutante Uzbekistán. Su partido en territorio mexicano está programado para el 23 de junio en el Estadio Guadalajara.

¿Por qué México aplicará un protocolo especial al Congo?

La medida responde a la confirmación de un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo, el cual ya se ha expandido a la vecina Uganda y provocó la activación de la alerta máxima por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante este panorama, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, informó que desde el lunes 18 de mayo se activó una alerta de viaje. El funcionario aclaró que cualquier persona procedente de estas naciones africanas, incluyendo a los futbolistas, cuerpo técnico y delegivos del Congo, estará sujeta a una supervisión médica rigurosa.

“Si alguien viene de esos países, tendremos una vigilancia estrecha de esas personas. Esperamos que ninguna tenga sintomatología. En caso de que sí, estaremos preparados para aislar estos casos”, detalló el secretario de Estado.

¿En qué consiste el protocolo sanitario para el Mundial 2026?

A diferencia de las medidas implementadas durante la pandemia de COVID-19 en 2020, el protocolo actual se enfoca en el control físico directo y el monitoreo de síntomas, ya que el ébola no se transmite por vía respiratoria sino por el contacto directo con secreciones corporales (sangre, saliva o heces).

Las medidas preventivas del gobierno mexicano incluyen:

Vigilancia estrecha y activa: Monitoreo constante de la delegación del Congo y de cualquier pasajero que haya visitado la zona de brote en las últimas semanas.

Monitoreo constante de la delegación del Congo y de cualquier pasajero que haya visitado la zona de brote en las últimas semanas. Infraestructura de aislamiento: Activación de zonas de cuarentena inmediata en caso de reportar sospechas o síntomas.

Activación de zonas de cuarentena inmediata en caso de reportar sospechas o síntomas. Equipo hospitalario especializado: Disposición de vestimenta e implementos médicos de alta seguridad biológica en los hospitales designados de Jalisco y las sedes alternas.

La detección del brote actual en África se ha complicado debido a que corresponde a la cepa Bundibugyo, la cual fue confundida inicialmente con malaria en los laboratorios locales. No obstante, representantes de la OMS ya trabajan a contrarreloj para tener lista una vacuna preventiva en los próximos dos meses.

El calendario del Congo: Fechas y sedes de sus partidos

Antes de aterrizar en tierras tapatías, la selección del Congo tendrá un itinerario movido por Norteamérica que también encenderá las alertas sanitarias en Estados Unidos:

17 de junio: Portugal vs. Congo (Houston, Estados Unidos)

Portugal vs. Congo (Houston, Estados Unidos) 23 de junio: Colombia vs. Congo (Estadio Guadalajara, México)

Colombia vs. Congo (Estadio Guadalajara, México) 27 de junio: Uzbekistán vs. Congo (Atlanta, Estados Unidos)

Con una tasa de letalidad promedio del 50% y un periodo de incubación que va de los 2 a los 21 días, las autoridades sanitarias locales aseguran que la atención temprana y el aislamiento oportuno serán las claves para garantizar que la fiesta del fútbol se desarrolle de manera segura en Guadalajara.