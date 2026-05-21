Resumen

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El Gobierno de México detalló el plan de aislamiento y monitoreo que aplicará a la delegación del Congo para su partido del 23 de junio en Guadalajara, tras declararse la alerta máxima por el virus. (Foto: FIFA Facebook)
El Gobierno de México detalló el plan de aislamiento y monitoreo que aplicará a la delegación del Congo para su partido del 23 de junio en Guadalajara, tras declararse la alerta máxima por el virus. (Foto: FIFA Facebook)
Por Paolo Valdivia

El Mundial 2026 no solo se jugará con intensidad en las canchas, sino también con máxima precaución en los aeropuertos y sedes mundialistas. El Gobierno de México confirmó que aplicará un estricto protocolo de seguridad sanitaria a la Selección de la República Democrática del Congo tras su arribo al país el próximo mes de junio, debido a una emergencia médica internacional que mantiene en alerta a las autoridades.

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