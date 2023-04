Durante los últimos tiempos, el nombre de Clara Chía saltó a las portadas de varios medios internacionales cuando se conoció sobre su relación con Gerard Piqué poco después de que el exfutbolista del Barcelona le pusiera punto final a su relación con la cantante colombiana Shakira. Desde ese entonces ha sido acosada por la prensa y ahora afirman que entre la pareja de Piqué y la Barranquillera existe un gran parecido.

¿POR QUÉ LOS MEDIOS INDICAN QUE SHAKIRA Y CLARA CHÍA SON PARECIDAS?

Desde que inició la relación entre Clara Chía y Piqué, la joven tenía una cara muy inocente, pero mientras pasaba el tiempo se ha hecho algunas modificaciones que cada día la prensa de espectáculos la compara más con la ex de su novio.

Y es que hace varios días se llevó a cabo en el Camp Nou la final de la Kings League, y la catalana se hizo viral cuando captaron las cámaras muy molesta y con una actitud algo altiva, como si fuera toda una celebridad.

Según con el diario inglés, The Sun, este gran cambio tiene una explicación: Clara Chía siempre ha sido fan de Shakira por lo que ha tenido gran admiración por ella desde que era niña. Y la colombiana tiene claro que la joven es una versión inferior a ella y que Gerard Piqué ha buscado a una como ella pero de segunda, conforme señala este medio británico.

¿GERARD PIQUÉ HABLA DESPECTIVAMENTE DE SHAKIRA?

El pasado 1 de abril, el streamer Gerard Romero tuvo como invitado sorpresa en su canal de Twitch, Jijantes, a Gerard Piqué, con quien conversó sobre la Kings League, pero también no dejó pasar la oportunidad para referirse a la ola de críticas e insultos que ha recibido en los últimos meses tras terminar con Shakira e iniciar una relación con Clara Chía.

Gerard Piqué y Gerard Romero hablando de todo un poco en Jijantes.

“Yo con el tema que he pasado el año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada”, dijo Gerard Piqué al canal Jijantes.

Además señaló que es mejor ignorar comentarios negativos. “¿Qué importancia les tienes qué dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, mentalmente esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario estás muerto”, añadió.

De esta manera, reveló por qué luce feliz y tranquilo cada vez que los paparazzis lo abordan en la calle. “Tú no puedes controlar lo que la gente haga, tú puedes controlar lo que tú puedes hacer, y lo que tienes que hacer es vivir tu vida (...) En el momento en el que os preocupaís han ganado (los haters)”, sostuvo el presidente de la Kings League.