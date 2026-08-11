El reciente movimiento telúrico registrado en Colombia dejó una fuerte impresión entre los habitantes, no solo por su intensidad, sino por la prolongada sensación de movimiento. Diversos reportes ciudadanos señalaron que la sacudida se extendió hasta por cuatro minutos. Ante este panorama, Hernando Tavera, jefe institucional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), aclaró los factores científicos que explican por qué la percepción de un evento sísmico puede variar drásticamente de un lugar a otro.

La diferencia entre la duración del sismo y el tiempo de sacudida del suelo

Una de las principales aclaraciones del especialista del IGP radica en la confusión habitual entre el proceso de origen del temblor y lo que las personas perciben en la superficie.

Tavera precisó que cuatro minutos no representan en rigor el tiempo en que se rompió la falla geológica (tiempo de ruptura), sino el lapso durante el cual el terreno se mantuvo en movimiento. “Lo que se está comentando no es la duración del sismo. Lo que la gente debería comentar bien es: el suelo se sacudió por cuatro minutos”, puntualizó en Andina.

Ondas sísmicas y propagación: ¿por qué el terreno no deja de moverse de inmediato?

La duración de la percepción de un sismo depende directamente de cómo viajan las ondas sísmicas desde el epicentro hacia las distintas zonas afectadas.

Cuando ocurre la ruptura de una falla, se liberan diferentes tipos de ondas que avanzan a distintas velocidades y a través de diversos tipos de suelo. A medida que estas ondas viajan, continúan haciendo vibrar las capas terrestres, prolongando la sensación de balanceo o vibración bajo los pies, incluso si la falla geológica ya dejó de fracturarse.

El impacto de la altura: edificios altos y la oscilación de la estructura

Otro factor fundamental señalados por el titular del IGP es la ubicación física de la persona al momento del movimiento telúrico. La estructura en la que te encuentras puede amplificar significativamente el tiempo que sientes el temblor.

En la vía pública: La persona percibe únicamente el paso de las ondas por el terreno circundante.

La persona percibe únicamente el paso de las ondas por el terreno circundante. En pisos elevados: A la vibración natural del suelo se le suma la oscilación propia de la edificación, la cual continúa moviéndose por inercia varios segundos o minutos después del paso de la onda principal.

“El suelo se va a sacudir por más tiempo si yo estoy en un edificio alto a que si estoy en la calle, porque al edificio alto se suma la oscilación del edificio”, indicó Tavera.

Factores clave que determinan cuánto dura la percepción de un evento telúrico

En resumen, la vibración percibida durante este fenómeno natural en territorio colombiano responde a una combinación de elementos geológicos y estructurales: