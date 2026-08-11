Un integrante de la Policía de Colombia camina frente a una edificación afectada tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Al menos dos personas murieron en la capital del departamento de Caldas, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. EFE/ John Jairo Bonilla
Un integrante de la Policía de Colombia camina frente a una edificación afectada tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Al menos dos personas murieron en la capital del departamento de Caldas, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. EFE/ John Jairo Bonilla
Por Paolo Valdivia

El reciente movimiento telúrico registrado en Colombia dejó una fuerte impresión entre los habitantes, no solo por su intensidad, sino por la prolongada sensación de movimiento. Diversos reportes ciudadanos señalaron que la sacudida se extendió hasta por cuatro minutos. Ante este panorama, Hernando Tavera, jefe institucional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), aclaró los factores científicos que explican por qué la percepción de un evento sísmico puede variar drásticamente de un lugar a otro.

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