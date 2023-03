Si bien forma parte de uno de los incentivos económicos más populares en Colombia, gran conmoción ha causado las últimas declaraciones que han tenido representantes del Departamento de Prosperidad Social sobre Familias en Acción. ¿Qué es lo que ha pasado con este subsidio destinado a las familias más vulnerables del país cafetero? En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

QUÉ PASÓ CON EL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 2023 EN COLOMBIA

Según lo ha manifestado el Departamento de Prosperidad Social, los programas correspondientes a Familias en Acción, Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción, entre otros subsidios que entregaban transferencias monetarias a las familias en situación de vulnerabilidad en Colombia, tendrán una transición hacia la nueva Renta Ciudadana.

Es decir, los beneficiarios sujetos a esos programas se fusionarán con el nuevo proyecto que creó el Gobierno Nacional y contará con cobertura nacional hacia las personas que presenten alguna condición de pobreza o pobreza extrema.

En medios de comunicación colombianos, el Departamento de Prosperidad Social viene señalando que esta inclusión no significaría el fin del subsidio económico Familias en Acción, sino, su mejora.

“Nuestra base legal para la transición es Familias en Acción. No estamos acabándolo sino mejorando. El presidente está determinado a no seguir otorgando limosnas, no hacer a beneficiarios eternos dependientes, sino garantizar recursos que permitan salir de estado de vulnerabilidad”, dijo la directora del Departamento de Prosperidad Social en diálogo con RCN.

Recordemos que Renta Ciudadana tendrá cobertura nacional, “pero se asignarán mayores montos a los hogares de municipios con altos índices de desnutrición infantil, identificados en los mapas de hambre, con mayor índice de pobreza multidimensional y PDET” ya que este programa corresponde a la transferencia mensual para todas aquellas familias que se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema en Colombia.

Es preciso tener en cuenta que Prosperidad Social anunció que este incentivo será entregado a partir de abril de este año.

QUÉ ES FAMILIAS EN ACCIÓN

Familias en Acción es un programa a cargo de Prosperidad Social que les ofrece la posibilidad a las familias con niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza y pobreza extrema, recibir un incentivo económico condicionado a la asistencia escolar y a atenciones de salud de los niños, niñas y adolescentes.

Pueden acceder a Familias en Acción aquellos que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, que cumplan con los criterios de focalización definidos por el programa.

La cobertura del programa Familias en Acción incluye a todos los departamentos, municipios, distritos y corregimientos departamentales del país. Para la población indígena, el programa cubre a los resguardos y cabildos indígenas del país, reconocidos por el Ministerio del Interior, previo proceso de concertación, entre las autoridades tradicionales indígenas reconocidas, las respectivas alcaldías o gobernaciones y Prosperidad Social.

QUÉ ES PROSPERIDAD SOCIAL

Prosperidad Social es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica en Colombia.

Prosperidad Social trabaja integralmente en la formulación y ejecución de políticas sociales, además de realizar la coordinación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica.

La ley de 1448 de 2011, representó para el país un avance en términos de reconocimiento y dignificación de las víctimas a través de la materialización de sus derechos constitucionales, para lo cual el Gobierno Nacional en un marco de justicia transicional establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de la violencia.

Para lograr este objetivo y con el fin de evitar duplicidad de funciones y garantizar la continuidad en el servicio, sin que ningún momento se afecte la atención a las víctimas, se decide transformar la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social- en un Departamento Administrativo encargado de fijar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica.

En este sentido se efectúa la transformación de -Acción Social-, dando paso a la creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el cual tiene como reto principal avanzar en la superación de la pobreza, la inclusión de la población vulnerable y víctima de la violencia, y la consolidación de los territorios a través de la garantía de la presencia del Estado en una senda de prosperidad y reconciliación.