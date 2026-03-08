Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Colombia celebra las Elecciones Legislativas 2026, este domingo 8 de marzo, en las que busca elegir al próximo Congreso de la República, compuesto por 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, seleccionados entre un total de 3200 aspirantes, que regirán durante el período 2026-2030. Además, estos comicios definirán a los candidatos presidenciales de la primera vuelta que el país enfrentará el próximo 31 de mayo de 2026.
La importancia de este segundo punto radica en que este domingo los colombianos podrán decidir en tres consultas partidarias: Gran Consulta, Frente por la Vida o Consulta de las Soluciones. Es decir, el resultado de estos comicios marcará el rumbo de las Elecciones Presidenciales que tendrán lugar en mayo.
ELECCIONES EN COLOMBIA EN VIVO:
Este domingo 8 de marzo inician las elecciones, las urnas se abrieron a las 8:00 a.m. y se mantendrán abiertas para miles de ciudadanos hasta las 4:00 p.m., según lo indicado por la Registraduría Nacional.
¿Cuándo asumirá el nuevo Congreso de la República?
Tras las Elecciones Legislativas y la respectiva elección de senadores y diputados, el nuevo Congreso iniciará funciones el 20 de julio, tres semanas antes de la investidura del nuevo presidente de Colombia (candidato que se definirá en las Elecciones Presidenciales del 31 de mayo).
¿Qué se necesita para votar?
De acuerdo a lo señalado por la Registraduría Nacional, cada ciudadano deberá acercarse a su local de votación con su cédula, la cual es el único documento habilitado para ejercer tu derecho al voto.