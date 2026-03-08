Colombia celebra las Elecciones Legislativas 2026, este domingo 8 de marzo, en las que busca elegir al próximo Congreso de la República, compuesto por 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, seleccionados entre un total de 3200 aspirantes, que regirán durante el período 2026-2030. Además, estos comicios definirán a los candidatos presidenciales de la primera vuelta que el país enfrentará el próximo 31 de mayo de 2026.

La importancia de este segundo punto radica en que este domingo los colombianos podrán decidir en tres consultas partidarias: Gran Consulta, Frente por la Vida o Consulta de las Soluciones. Es decir, el resultado de estos comicios marcará el rumbo de las Elecciones Presidenciales que tendrán lugar en mayo.

ELECCIONES EN COLOMBIA EN VIVO: