La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar y apuestas más importante en Colombia es uno de los juegos de azar y apuestas más importantes en Colombia, es por ello que todos los sábados sus usuarios están a la expectativa del sorteo de este juego que podría convertirlos en uno de los afortunados de los millones de pesos que se ponen en disputa.

Debes saber que el sorteo de la lotería de Boyacá de Colombia se realiza cada sábado de 2025, en horario de la noche. El juego de azar va desde las 10:30 pm, aquí podrás enterarte si eres uno de los grandes afortunados que se lleve el Premio Mayor, que en esta oportunidad llega a los 15.000 millones de pesos colombianos .

La transmisión del sorteo de la Lotería de Boyacá se podrá ver a través del canal oficial en Youtube: Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Resultado de la lotería de Boyacá del sábado 17 de enero

Pendiente

Lotería Boyacá en vivo: revisa los últimos resultados | Foto: Composición EC

Estos son todos los premios que sortea la Lotería de Boyacá