Una de las loterías más populares e históricas de Colombia, es la del Cauca . Este juego de azar es el favorito de las casas de apuestas en dicha región del país cafetalero. Sus inicios van desde el año 1982 del suroeste colombiano. Aquí te contamos todos los detalles del evento en vivo que se realizará este sábado: horario, dónde ver, resultados, ganadores y más.

Para viajar en el tiempo, recordemos que la Lotería del Cauca se creo a manera de impulsar el progreso y bienestar de la comunidad colombiana: con esto se generarían nuevos recursos económicos y destinados a ideas con mucho impacto en la sociedad, según informa el portal ’Colombia‘.

Debes saber que e l sorteo de la lotería del Cauca de Colombia se realiza cada sábado del 2025, en horario de la noche. El juego de azar va desde las 11:00 pm (hora local), aquí podrás enterarte si eres uno de los grandes afortunados que se lleve el Premio Mayor, que en esta oportunidad llega a los $5.555 millones de pesos colombianos.

La transmisión del sorteo de la Lotería del Cauca, “Tu Estrella de la Suerte” se podrá ver a través del canal oficial en Youtube: Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 13 de diciembre

Pendiente

Lotería del Cauca este sábado 6 de diciembre

Número: 2336

Serie: 213

Lotería del Cauca este sábado 29 de noviembre

Número: 1790

Serie: 274

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 22 de noviembre

Número: 8532

Serie: 085

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 15 de noviembre

Número: 7067

Serie: 021

Resultados de la Lotería del Cauca sábado 8 de noviembre

Número: 3631

Serie: 227

Resultados de la Lotería del Cauca sábado 1 de noviembre

Número: 9648

Serie: 082

Esta es la lista de premios en la Lotería del Cauca