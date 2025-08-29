En Colombia, una de las loterías más populares e históricas es la del Cauca . Este juego de azar es el favorito de las casas de apuestas en dicha región del país cafetalero. Sus inicios van desde el año 1982 del suroeste colombiano. Aquí te contamos todos los detalles del evento en vivo que se realizará este sábado: horario, dónde ver, resultados, ganadores y más.

Para viajar en el tiempo, recordemos que la Lotería del Cauca se creo a manera de impulsar el progreso y bienestar de la comunidad colombiana: con esto se generarían nuevos recursos económicos y destinados a ideas con mucho impacto en la sociedad, según informa el portal ’Colombia‘.

Debes saber que e l sorteo de la lotería del Cauca de Colombia se realiza cada sábado del 2025, en horario de la noche. El juego de azar va desde las 11:00 pm (hora local), aquí podrás enterarte si eres uno de los grandes afortunados que se lleve el Premio Mayor, que en esta oportunidad llega a los $5.555 millones de pesos colombianos.

La transmisión del sorteo de la Lotería del Cauca, “Tu Estrella de la Suerte” se podrá ver a través del canal oficial en Youtube: Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 30 de agosto

Pendiente

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 23 de agosto

Número ganador: 6053

Serie: 137

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 9 de agosto

Número ganador: 3137

Serie: 191

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 2 de agosto

Número ganador: 3137

Serie: 191

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 26 de julio

Número ganador: 9759

Serie: 272

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 19 de julio

Número ganador: 3304

Serie: 257

Esta es la lista de premios en la Lotería del Cauca

1 Premio $5.555 millones

1 Premio $200 millones

2 Premios $100 millones

3 Premios $50 millones

27 Premios $10 millones