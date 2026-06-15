Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, lunes 15 de junio

Sinuano Día: 8356

Sinuano Noche: Pendiente

Sinuano Día y Noche HOY EN VIVO: Ganadores de la lotería y resultados

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 13 de junio

Sinuano Día: 7379-5

Sinuano Noche: 6780-8

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 12 de junio

Sinuano Día: 3189-6

Sinuano Noche: 9601-3

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 11 de junio