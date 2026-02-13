Por Redacción EC

Día y Noche HOY. La lotería Sinuano es una de las más populares en la región colombiana. Te traemos los resultados EN DIRECTO; entérate si eres uno de los afortunados en llevarse la lotería colombiana.

El sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm.

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, viernes 13 de febrero

  • Sinuano Día: PENDIENTE
  • Sinuano Noche: PENDIENTE
Resultados del Sinuano en vivo hoy | Foto: Composición EC
Resultados del Sinuano en vivo hoy | Foto: Composición EC

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 11 de febrero

  • Sinuano Día: 3423-5
  • Sinuano Noche: 7643-7

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 10 de febrero

  • Sinuano Día: 7330-0
  • Sinuano Noche: 3792-2

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 9 de febrero

  • Sinuano Día: 6800-4
  • Sinuano Noche: 4272-6
¿Quién ganó la Lotería Caribeña HOY, viernes 13 de febrero? Revisa los resultados del último sorteo
Colombia

¿Quién ganó la Lotería Caribeña HOY, viernes 13 de febrero? Revisa los resultados del último sorteo

¿Quién ganó la Lotería Sinuano HOY, viernes 13 de febrero? Revisa los resultados del último sorteo
Colombia

¿Quién ganó la Lotería Sinuano HOY, viernes 13 de febrero? Revisa los resultados del último sorteo

¿Quién ganó la Lotería de Bocayá, sábado 14 de febrero? Revisa los resultados del sorteo
Colombia

¿Quién ganó la Lotería de Bocayá, sábado 14 de febrero? Revisa los resultados del sorteo

¿Quién ganó la Lotería del Cauca, sábado 14 de febrero? Revisa los resultados del sorteo
Colombia

¿Quién ganó la Lotería del Cauca, sábado 14 de febrero? Revisa los resultados del sorteo