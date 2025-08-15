La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar y apuestas más importante en Colombia , es por ello todos los sábados sus usuarios están a la expectativa del sorteo de este juego que podría convertirlos en uno de los afortunado de los millones de pesos que se ponen en disputa. Aquí te contamos todos los detalles del evento en vivo que se realizará este sábado.

Debes saber que el sorteo de la lotería de Boyacá de Colombia se realiza cada sábado del 2025, en horario de la noche. El juego de azar va desde las 10:30 pm, aquí podrás enterarte si eres uno de los grandes afortunados que se lleve el Premio Mayor, que en esta oportunidad llega a los 15.000 millones de pesos colombianos .

La transmisión del sorteo de la Lotería de Boyacá se podrá ver a través del canal oficial en Youtube: Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Sigue la Lotería Boyaca hoy en vivo: resultados, sorteo 4569, números ganadores y más del boleto ganador. FOTO: Difusión.

Resultado de la lotería de Boyacá, sábado 16 de agosto

P endiente

Resultado de la lotería de Boyacá, sábado 9 de agosto

Número: 3670

Serie: 208

Resultado de la lotería de Boyacá, sábado 2 de agosto

Número: 8038

Serie: 009

Resultado de la lotería de Boyacá, sábado 26 de julio

Número ganador: 8749

Serie: 207

Resultado de la lotería de Boyacá, sábado 19 de julio

Número ganador: 5605

Serie: 353

Estos son todos los premios que sortea la Lotería de Boyacá