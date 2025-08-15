La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar y apuestas más importante en Colombia, es por ello todos los sábados sus usuarios están a la expectativa del sorteo de este juego que podría convertirlos en uno de los afortunado de los millones de pesos que se ponen en disputa. Aquí te contamos todos los detalles del evento en vivo que se realizará este sábado.
Debes saber que el sorteo de la lotería de Boyacá de Colombia se realiza cada sábado del 2025, en horario de la noche. El juego de azar va desde las 10:30 pm, aquí podrás enterarte si eres uno de los grandes afortunados que se lleve el Premio Mayor, que en esta oportunidad llega a los 15.000 millones de pesos colombianos.
La transmisión del sorteo de la Lotería de Boyacá se podrá ver a través del canal oficial en Youtube: Resultados de loterías y Chances en Colombia.
Resultado de la lotería de Boyacá, sábado 16 de agosto
- Pendiente
Resultado de la lotería de Boyacá, sábado 9 de agosto
- Número: 3670
- Serie: 208
Resultado de la lotería de Boyacá, sábado 2 de agosto
- Número: 8038
- Serie: 009
Resultado de la lotería de Boyacá, sábado 26 de julio
- Número ganador: 8749
- Serie: 207
Resultado de la lotería de Boyacá, sábado 19 de julio
- Número ganador: 5605
- Serie: 353
Estos son todos los premios que sortea la Lotería de Boyacá
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- Premio Fortuna: millones de pesos
- Premio Alegría: 300 millones de pesos
- Premio Esperanza:100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos (c/u)
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos (c/u)
- 38 Premios Valentía: 10 millones de pesos (c/u)
- Boyalotto: un automóvil Renault Kwid o una casa.