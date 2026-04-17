Por Redacción EC

¡Juega el Sinuano HOY! Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, viernes 17 de abril

  • Sinuano Día: Pendiente
  • Sinuano Noche: Pendiente
Sinuano en vivo: últimos resultados del sorteo colombiano | Foto: difusión
Sinuano en vivo: últimos resultados del sorteo colombiano | Foto: difusión

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 16 de abril

  • Sinuano Día: 6331
  • Sinuano Noche: 1049

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 15 de abril

  • Sinuano Día: 6913-1
  • Sinuano Noche: 8024-0

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 14 de abril

  • Sinuano Día: 9862-2
  • Sinuano Noche: 8618-8

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 13 de abril

  • Sinuano Día: 3673-8
  • Sinuano Noche: 6327-1