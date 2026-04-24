La Lotería Caribeña EN VIVO | La Caribeña es uno de los juegos de azar más emocionantes de Colombia. Todos los días se juega y se tiene la oportunidad de ganar muchos premios. Por ello, El Comercio te trae los resultados del último sorteo de La Caribeña. Entérate aquí si eres uno de los afortunados en llevarse la lotería colombiana.

Esta lotería se juega todos los días a las 2:30 pm. También puedes consultar los resultados de la lotería Caribeña Noche que se juega todas las noches a las 10:30 p.m. La transmisión se realiza a través de la señal de Telecaribe o el sitio web de Loterías de Hoy.

RESULTADOS DE LA CARIBEÑA DE HOY

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, viernes 24 de abril

Caribeña Día: Pendiente

Caribeña Noche: Pendiente

Lotería La Caribeña Día y Noche hoy EN VIVO: ¿Quién ganó? vea los resultados y número ganador del sorteo

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 23 de abril

Caribeña Día:

Caribeña Noche:

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 22 de abril

Caribeña Día: 0887-6

Caribeña Noche: 8759-5

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 21 de abril

Caribeña Día: 6540-6

Caribeña Noche: 9951-1

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 20 de abril