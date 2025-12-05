La Lotería de Santander es uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Con sus premios sustanciales y la promesa de un futuro mejor, el juego mantiene su popularidad, atrayendo a jugadores de todas las edades. Se juega regularmente todos los viernes a las 11:00 p.m . Sin embargo, en semanas con festivos, el sorteo puede variar de fecha.

Sigue los resultados del último sorteo de la lotería Santander EN VIVO a través del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. También en El Comercio encontrarás las novedades del último sorteo, así como otros detalles que debes tener en cuenta si quieres participar en los próximos sorteos.

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 5 de diciembre 2025:

Pendiente

¿Cómo jugar la Lotería de Santander?

Plan de premios de la Lotería de Santander:

1 seco de 250 millones de pesos.

5 secos de 100 millones de pesos cada uno.

15 secos de 50 millones de pesos cada uno.

20 secos de 20 millones de pesos cada uno.

30 secos de 10 millones de pesos.

40 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo jugar la Lotería de Santander?

Para jugar, necesita al menos $6.000 para adquirir una de las fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $18.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

También puede comprarlo en línea siguiendo estos pasos:

Ingrese a la página de la lotería. Elija una de las modalidades, entre ellas LotiColombia. Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales. Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar, es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Por último, debe realizar el pago a través de PSE, PagaTodo, Efecty o Codesa.