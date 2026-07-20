Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, lunes 20 de julio

Sinuano Día: 8926

Sinuano Noche: Pendiente

Sinuano de Día y Noche, hoy EN VIVO | Sigue el sorteo, resultados de ganadores y más del juego de azar en Colombia. FOTO: Composición EC

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del domingo 19 de julio

Sinuano Día: 9057-7

Sinuano Noche: 0727 - 7

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 18 de julio

Sinuano Día: 6993-0

Sinuano Noche: 0394-4

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 17 de julio

Sinuano Día: 8361-3

Sinuano Noche: 4111-3

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 16 de julio

Sinuano Día: 0388-6

Sinuano Noche: 5012-4

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 15 de julio

Sinuano Día: 1224-8

Sinuano Noche: 5944-0

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 14 de julio

Sinuano Día: 8298-7

Sinuano Noche: 1910-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 13 de julio