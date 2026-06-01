Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, lunes 1 de junio

Sinuano Día: Pendiente

Sinuano Noche: Pendiente

Resultados Sinuano Día y Noche HOY EN VIVO: Vea los números ganadores de la lotería

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 30 de mayo

Sinuano Día: 5227-6

Sinuano Noche: 8381-9

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 29 de mayo