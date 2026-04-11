¡Juega el Sinuano HOY! Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, sábado 11 de abril

Sinuano Día: PENDIENTE

Sinuano Noche: PENDIENTE

Sinuano en vivo: últimos resultados del sorteo colombiano | Foto: difusión

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 10 de abril

Sinuano Día: 1084-0

Sinuano Noche: 2290-9

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 9 de abril

Sinuano Día: 2054-5

Sinuano Noche: 2995-9

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 8 de abril

Sinuano Día: 6056-3

Sinuano Noche: 9098-9

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 7 de abril

Sinuano Día: 5011-3

Sinuano Noche: 4981-3

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 6 de abril

Sinuano Día: 0266-7

Sinuano Noche: 6744-7

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del domingo 5 de abril

Sinuano Día: 5860-7

Sinuano Noche: 4252 - 6

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 4 de abril