Shakira sigue estando en el centro de la opinión pública tras su separación con el ex deportista Gerard Piqué. Esta vez ha sido motivo de crítica en las últimas horas tras la publicación de una nueva canción llamada “Copa Vacía”. En esta nota te contaremos qué es lo que pasó con la artista colombiana; entre otros datos relacionado a este tema que sigue llamando la atención de miles.

POR QUÉ SHAKIRA FUE CRITICADA EN LAS ÚLTIMAS HORAS

En medio de un mar de seguidores en redes sociales, Shakira ha sido objeto de críticas tras el lanzamiento de su nueva canción “Copa vacía”. El debate se desató en el programa “El programa de Ana Rosa” de Telecinco en España, donde el periodista Alessandro Lequio cuestionó duramente a la cantante.

Lequio inició sus comentarios refiriéndose a Shakira como “una señora desatendida suplicando un poquito de amor”. El periodista expresó su acuerdo con el uso del desamor como inspiración para componer, pero argumentó que un verdadero profesional no necesita experimentar situaciones personales para crear música, sino que puede recurrir a la imaginación.

Hacia el final del debate, Lequio manifestó que el tema de la separación de Shakira y Gerard Piqué ya resulta agotador, y considera que la publicación de canciones con referencias personales como esta lleva a la artista a caer en el ridículo. Las críticas a Shakira han generado un gran revuelo en las redes sociales, pero hasta el momento la cantante no ha respondido y continúa compartiendo en su cuenta de Instagram las repercusiones positivas de su nueva creación.

QUIÉN ES SHAKIRA

Shakira es una reconocida cantante, compositora, bailarina y productora discográfica colombiana. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, y su nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Desde una edad temprana, mostró un gran talento para la música y comenzó su carrera artística a finales de la década de 1980.

Shakira se ha convertido en una de las artistas más exitosas e influyentes a nivel mundial. Su estilo musical abarca géneros como el pop, rock, pop latino y música latina en general. Ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha cosechado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo varios premios Grammy y Latin Grammy.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Whenever, Wherever”, “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka (This Time for Africa)” y “La Tortura”. Además de su talento musical, Shakira también es reconocida por su habilidad para fusionar diferentes estilos musicales y por su carismática presencia en el escenario, en la que destaca su particular estilo de baile.

Además de su éxito en la música, Shakira es una destacada filántropa y ha participado en diversas iniciativas humanitarias.

SOBRE LA SEPARACIÓN DE SHAKIRA Y PIQUÉ

Desde que anunciaron su separación, Shakira y Gerard Piqué llevan siendo un tema que sigue generando diversas posturas en la opinión pública debido a que salió a la luz una supuesta infidelidad por parte del futbolista con una joven llamada Clara Chía Martí, rumor que hasta la fecha no ha sido confirmado pero que la cantante colombiana ha dejado entrever en la letra de sus canciones.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve comunicado que envió Shakira, poniendo, de esta manera, fin a una relación que inició en 2010, durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

Durante sus casi 12 años de relación intentaron mantener un gran hermetismo respecto a su vínculo, sobre todo con la llegada de sus dos hijos. Pero, a través de la prensa es que se especulaba más sobre una supuesta infidelidad.

El primer escenario que alertaron a los medios de comunicación fue cuando Gerard Piqué se había mudado a su piso de soltero en Barcelona y llevaba algunas semanas viviendo allí. Este, que fue el inicio de lo que sería más tarde una de las noticias más mediáticas de Europa y del mundo, se confirmó con el comunicador de Shakira, incendiando la pradera de lo que se creía era una familia constituida y feliz.

Fue que a partir de esto que empezó algo que la misma colombiana ha llamado un proceso de sanación: sus canciones, su mejor arma. La primera estocada la lanzó Shakira con una colaboración junto a Rauw Alejandro que titula “Te felicito”, canción que muchos creen que es una indirecta para el defensa español tras la ruptura.

Este éxito musical persiguió al deportista por varios meses. Por su parte, a él solo se le veía en juicios en donde la cantante Shakira, en un inicio no tenía ventaja sobre Gerard Piqué en relación a la custodia de sus hijos. El panorama era desfavorable debido a que el menor nació en España y para la corte, por ello él tiene más facilidades de poder realizar una vida tranquila y normal en tierras europeas, a diferencia de Estados Unidos, país de interés de la artista.

En medio de este tema, es que se filtraron las imágenes de Gerard Piqué con su nueva pareja, la joven Clara Chia Martí, quien sería la cereza del pastel que indicaría que la relación entre el deportista y la intérprete de la “las caderas no mienten” había llegado a su inminente final.

Posterior a eso, una entrevista de Shakira para el medio de comunicación español, ELLE, puso más tensa la situación, en donde la cantante se refirió por primera vez a cómo afrontaba la separación que tuvo con su ex pareja, además de cuál era su panorama respecto a las dificultades judiciales que vivía.

No obstante, también contó los sacrificios que hizo por mantener la relación de pareja que tenían ambos, además de cómo se encontraba su salud mental respecto a la separación y posterior acoso de los medios de comunicación que sus hijos y ella viven día a día.

Con un Gerard Piqué indignado por las declaraciones de su ex pareja Shakira, y con un mutismo completo, al deportista luego se le ha visto de la mano con su actual pareja Clara Chia Martí, quien, según aseguraban medios de comunicación español, se encontró en un principio devastada tras la publicación del nuevo éxito de Shakira que titula “Monotonía”, la primera canción que la colombiana sacó a la luz luego del anuncio oficial de la ruptura amorosa con el padre de sus dos hijos.

Por último, Gerard Piqué, presionado por los hinchas y por el escándalo mediático, anunció su retiro del fútbol. El defensor campeón con España en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 utilizó sus cuentas en redes sociales para dar este anuncio.

“He decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barcelona no habrá ningún otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, fueron las palabras con las que Piqué realizó el anuncio a través de un video que dura poco más de dos minutos.

El anuncio llegó al mismo momento en el que la cantante colombiana Shakira logró quedarse con sus hijos y pueda hacer su voluntad, llevárselos a Miami, luego de un juicio que mantuvo a España en vilo.

Tras el éxito de Monotonía, a Shakira y a Gerard Piqué se les ha visto juntos compartiendo momentos familiares junto a sus hijos. Muy herméticos, eso sí; sin ninguna interacción el uno con el otro.

Shakira por su parte lanzó dos éxitos musicales más. Uno junto al productor argentino BZRP, y otro al lado de la famosa cantante colombiana Karol G. Ambos con una letra muy aguda en la que deja entrever sus sentimientos y cierra una etapa.

Gerard Piqué ha creado nuevos proyectos futbolísticos y, además de ello, ha seguido mostrándose en público junto a quien fue la manzana de la discordia, Clara Chia Martí.