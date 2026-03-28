El sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, sábado 28 de marzo

Sinuano Día: 0022-4

Sinuano Noche: Pendiente

Lotería Sinuano Día y Noche hoy EN VIVO: ¿Ganaste? revisa los resultados y número ganador del sorteo

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 27 de marzo

Sinuano Día: 8454-4

Sinuano Noche: 4190-6

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 26 de marzo

Sinuano Día: 0546-8

Sinuano Noche: 0488-6

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 25 de marzo

Sinuano Día: 8605-2

Sinuano Noche: 4776-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 24 de marzo

Sinuano Día: 5131-6

Sinuano Noche: 3040-8

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 23 de marzo