El Sinuano Día y Noche HOY. La lotería Sinuano es una de las más populares en la región colombiana. Te traemos los resultados EN DIRECTO; entérate si eres uno de los afortunados en llevarte la lotería colombiana.

El Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m. cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, puesto que ahí el horario del sorteo es a las 8:30 pm.

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, martes 18 de noviembre

Sinuano Día: Pendiente

Sinuano Noche: Pendiente

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 17 de noviembre