Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.
RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, jueves 27 de agosto
- Sinuano Día: Pendiente
- Sinuano Noche: Pendiente
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 28 de agosto
- Sinuano Día: 8106-9
- Sinuano Noche: 4719-7
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 27 de agosto
- Sinuano Día: 9683-3
- Sinuano Noche: 2615-5
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 26 de agosto
- Sinuano Día: 3008-3
- Sinuano Noche: 8490-2
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 25 de agosto
- Sinuano Día: 1573-4
- Sinuano Noche: 0321-7
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 24 de agosto
- Sinuano Día: 3800-5
- Sinuano Noche: 1939-5