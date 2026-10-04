Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, domingo 4 de octubre

Sinuano Día: PENDIENTE

Sinuano Noche: PENDIENTE

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 3 de octubre

Sinuano Día: 4070-3

Sinuano Noche: 0075-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 2 de octubre

Sinuano Día: 1246-5

Sinuano Noche: 8501-3

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 1 de octubre

Sinuano Día: 6833-4

Sinuano Noche: 7546-2

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 30 de septiembre

Sinuano Día: 0883-2

Sinuano Noche: 1178-6

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 29 de septiembre

Sinuano Día: 6041-0

Sinuano Noche: 7139-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 28 de septiembre