Sinuano hoy, 18 de febrero: números ganadores y últimos resultados del sorteo

Sinuano Día y Noche HOY. La lotería Sinuano es una de las más populares en la región colombiana. Te traemos los resultados EN DIRECTO; entérate si eres uno de los afortunados en llevarse la lotería colombiana.
El sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm.
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, miércoles 18 de febrero
- Sinuano Día: Pendiente
- Sinuano Noche: Pendiente
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 17 de febrero
- Sinuano Día: 8269-9
- Sinuano Noche: 2654-6
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 16 de febrero
- Sinuano Día: 7897-6
- Sinuano Noche: 7340-2