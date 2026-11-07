Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.
RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, sábado 7 de noviembre
- Sinuano Día: 4408-3
- Sinuano Noche: Pendiente
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 6 de noviembre
- Sinuano Día: 0223-0
- Sinuano Noche: 3004-7
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 5 de noviembre
- Sinuano Día: 9760-7
- Sinuano Noche: 5374-2
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 4 de noviembre
- Sinuano Día: 9658-6
- Sinuano Noche: 6860-0
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 3 de noviembre
- Sinuano Día: 5610-1
- Sinuano Noche: 9981-4
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 2 de noviembre
- Sinuano Día: 4233-7
- Sinuano Noche: 0756-1