Por Redacción EC

Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, sábado 31 de octubre

  • Sinuano Día: Pendiente
  • Sinuano Noche: Pendiente
Últimos resultados del Sinuano Día y Noche | Foto: difusión
Últimos resultados del Sinuano Día y Noche | Foto: difusión

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 30 de octubre

  • Sinuano Día: 7218-3
  • Sinuano Noche: 7115-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 29 de octubre

  • Sinuano Día: 6443-2
  • Sinuano Noche: 9187-1

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 28 de octubre

  • Sinuano Día: 0492-7
  • Sinuano Noche: 8516-4

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 27 de octubre

  • Sinuano Día: 8258-0
  • Sinuano Noche: 4081-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 26 de octubre

  • Sinuano Día: 2503-5
  • Sinuano Noche: 9191-8

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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