Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.
RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, sábado 31 de octubre
- Sinuano Día: Pendiente
- Sinuano Noche: Pendiente
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 30 de octubre
- Sinuano Día: 7218-3
- Sinuano Noche: 7115-5
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 29 de octubre
- Sinuano Día: 6443-2
- Sinuano Noche: 9187-1
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 28 de octubre
- Sinuano Día: 0492-7
- Sinuano Noche: 8516-4
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 27 de octubre
- Sinuano Día: 8258-0
- Sinuano Noche: 4081-5
Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 26 de octubre
- Sinuano Día: 2503-5
- Sinuano Noche: 9191-8