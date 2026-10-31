Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, sábado 31 de octubre

Sinuano Día: Pendiente

Sinuano Noche: Pendiente

Últimos resultados del Sinuano Día y Noche | Foto: difusión

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 30 de octubre

Sinuano Día: 7218-3

Sinuano Noche: 7115-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 29 de octubre

Sinuano Día: 6443-2

Sinuano Noche: 9187-1

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 28 de octubre

Sinuano Día: 0492-7

Sinuano Noche: 8516-4

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 27 de octubre

Sinuano Día: 8258-0

Sinuano Noche: 4081-5

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 26 de octubre