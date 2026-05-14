Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, jueves 14 de mayo

Sinuano Día: Pendiente

Sinuano Noche: Pendiente

¿Tuvo suerte? Resultados del Sinuano Día hoy EN VIVO: Número ganador del sorteo

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 13 de mayo

Sinuano Día: 3742-6

Sinuano Noche: 9217-3

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 12 de mayo

Sinuano Día: 6471-2

Sinuano Noche: 5227-0

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 11 de mayo