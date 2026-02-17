Resumen

El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondiente a la Red Sísmica Nacional y 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.

Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.

Temblor en Colombia hoy, martes 17 de febrero: magnitud y epicentro del último sismo
Colombia

Temblor en Colombia del lunes 16 de febrero: epicentro del último sismo según reporte SGC
Colombia

¿Ganaste? Sinuano EN VIVO hoy, lunes 16 de febrero: Últimos resultados del sorteo
Colombia

La Caribeña NOCHE hoy, lunes 16 de febrero: Últimos resultados del sorteo
Colombia

