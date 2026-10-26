Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico
El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondiente a la Red Sísmica Nacional y 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.
09:41
- Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.
08:37
- Sismo en Anorí - Antioquia, Colombia
- Magnitud: 2.6
- Profundidad: 55 km
- Hora local: 2026-10-26 05:30:46
- Hora UTC: 2026-10-26 10:30:46
- Latitud: 7.19°
- Longitud: -75.12°
08:36
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.2
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-10-26 04:49:58
- Hora UTC: 2026-10-26 09:49:58
- Latitud: 3.82°
- Longitud: -75.65°
08:33
- Sismo en Lenguazaque - Cundinamarca, Colombia
- Magnitud: 2
- Profundidad: 138 km
- Hora local: 2026-10-26 03:47:23
- Hora UTC: 2026-10-26 08:47:23
- Latitud: 5.30°
- Longitud:-73.72°
08:32
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Magnitud: 2.1
- Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)
- Hora local: 2026-10-26 03:09:35
- Hora UTC: 2026-10-26 08:09:35
- Latitud: 3.82°
- Longitud:- 75.60°
21:59
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-10-25 21:40
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.77
- Longitud: -75.63
21:42
- Sismo en Chaparral - Tolima
- Fecha y Hora Local: 2026-10-25 21:29
- Magnitud: 2
- Profundidad: superficial
- Latitud: 3.76
- Longitud: -75.64
20:43
- ¿POR QUÉ HAY TANTOS SISMOS EN COLOMBIA?
- Colombia está situada en la esquina noroccidental de Suramérica, donde confluyen las placas tectónicas Suramericana, Nasca y Caribe; una característica que explica el alto nivel de sismicidad en el país.
19:39
- Sismo en Los Santos - Santander
- Fecha y Hora Local: 2026-10-25 19:29
- Magnitud: 2.5
- Profundidad: 125 km
- Latitud: 6.79
- Longitud: -73.09
19:39
- Sismo en Los Santos - Santander
- Fecha y Hora Local: 2026-10-25 19:04
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: 134 km
- Latitud: 6.78
- Longitud: -73.04
18:00
- ¿CÓMO ACTUAR DURANTE UN SISMO?
-
- • Acudir a las zonas de seguridad ya establecidas.
-
- • Mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caer.
-
- • En lo posible evitar el pánico y tratar de mantener la calma.
-
- • No salir corriendo en zona de paso vehicular.
-
- • Si está manejando detenga su vehículo.
-
- • Si está en un edificio no utilice el ascensor, siempre la escalera.
-
- • Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.
17:36
- ¿QUÉ ES EL CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO?
-
- El Cinturón de Fuego del Pacífico es una región geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico y los continentes que bañan sus aguas. Es caracterizada por una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica. Se extiende por aproximadamente 40,000 kilómetros, incluyendo zonas de subducción donde las placas tectónicas chocan (como la placa de Nasca), lo que genera volcanes y sismos frecuentes.
17:31
- Sismo en San José del Palmar - Chocó, Colombia
-
- Magnitud: 2.2
- Profundidad: 86 km
- Hora Local: 2026-10-25 16:05
- Latitud: 4.91°
- Longitud: -76.34°
17:29
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
-
- Magnitud: 2.5
- Profundidad: Superficial
- Hora Local: 2026-10-25 15:50
- Latitud: 3.82°
- Longitud: -75.65°
17:29
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
-
- Magnitud: 2.2
- Profundidad: Superficial
- Hora Local: 2026-10-25 14:33
- Latitud: 3.83°
- Longitud: -75.64°
16:05
- ¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
-
- Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
15:45
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
-
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
15:25
- REVISA Y ANOTA EL NÚMERO DE ASISTENCIA EN CASO DE EMERGENCIAS.
14:15
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
-
- • Artículos indispensables de higiene
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- • Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
-
- • Abrigo
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- • Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
-
- • Artículos de comunicación
-
- • Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
13:46
- REVISA LO QUE UNA MOCHILA DE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
13:36
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
-
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: Superficial
- Hora Local: 2026-10-25 11:03
- Latitud: 3.83°
- Longitud: -75.67°
13:35
- Sismo en Los Santos - Santander, Colombia
-
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: 133 km
- Hora Local: 2026-10-25 10:17
- Latitud: 6.84°
- Longitud: -73.09°
12:10
- ¿POR QUÉ HAY TANTOS SISMOS EN COLOMBIA?
-
- Colombia está situada en la esquina noroccidental de Suramérica, donde confluyen las placas tectónicas Suramericana, Nasca y Caribe; una característica que explica el alto nivel de sismicidad en el país.
11:55
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA - COLOMBIA
-
- • Línea de emergencia: 123
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- (Es la línea única de emergencias Nacional, que permite que en un sólo número los colombianos puedan acceder a todos los servicios de emergencia y seguridad que ofrece el Estado)
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- • Policía Nacional: 112
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- • Policía de Tránsito: 127
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- • Defensa Civil: 144
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- • Bomberos: 119
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- • Cruz Roja: 132
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- • Servicio de Ambulancias: 125
-
- • Gaula – Antisecuestros: 165
-
- • Atención a Desastres: 111
11:52
- ¿PUEDEN PREDECIRSE LOS SISMOS?
-
- Hasta el momento no se cuenta en ninguna parte del mundo con una técnica segura para el pronóstico de sismos y se está todavía muy lejos de poder llegar a ella.
-
- Sin embargo, aunque no se pueden predecir los sismos en el tiempo si se pueden predecir en el espacio, es decir en ciertas zonas se puede decir que ocurrirá un sismo, lo que no se sabe es cuando.
10:04
- Sismo a Versalles, Valle del Cauca, Colombia
- Hora Local: 09:32:51 25/10/2026
- Latitud: 4.63°
- Longitud: -76.27°
- Profundidad: 112 km
- Magnitud: 3.3
10:04
- Sismo a Istmina, Chocó, Colombia
- Hora Local: 08:49:09 25/10/2026
- Latitud: 4.54°
- Longitud: -76.80°
- Profundidad: Superficial (menor a 70 km)
- Magnitud: 2.8
10:04
- Sismo a Sipí, Chocó, Colombia
- Hora Local: 07:15:06 25/10/2026
- Latitud: 4.57°
- Longitud: -76.67°
- Profundidad: Superficial (menor a 70 km)
- Magnitud: 2.8
10:04
- Sismo a Paratebueno, Cundinamarca, Colombia
- Hora Local: 06:11:12 25/10/2026
- Latitud: 4.40°
- Longitud: -73.29°
- Profundidad: Superficial (menor a 30 km)
- Magnitud: 2.7
10:02
- ¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
- Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
10:02
- ¿Cómo se sabe que va a temblar?
- Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
09:40
- ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?
- En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.
09:40
- ¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?
- RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC
- El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la Red Sísmica Nacional.
09:40
- Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
09:40
- ¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?
- El SGC una entidad centenaria de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional.
09:40
- ¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano ( SGC ) sobre los últimos sismos en el país.
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