Por Redacción EC

Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico

El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondiente a la Red Sísmica Nacional y 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.

Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.

09:32
  • Chaparral - Tolima, Colombia

Magnitud: 2.8

Profundidad: Superficial (Menor a 70 km)

Hora local: 2026-10-17 04:43:09

Hora UTC: 2026-10-17 09:43:09

Latitud: 3.80°

Longitud: -75.63°

09:30
  • Garzón - Huila, Colombia

Magnitud: 2.5

Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)

Hora local: 2026-10-17 03:13:38

Hora UTC: 2026-10-17 08:13:38

Latitud: 2.17°

Longitud: -75.56°

09:29
  • Riosucio - Caldas, Colombia

Magnitud: 2.3

Profundidad: Superficial (Menor a 70 km)

Hora local: 2026-10-17 03:04:23

Hora UTC: 2026-10-17 08:04:23

Latitud: 5.46°

Longitud: -75.79°

09:27
  • El Cerrito - Valle del Cauca, Colombia

Magnitud: 4.3

Profundidad: 130 km

Hora local: 2026-10-17 02:25:14

Hora UTC: 2026-10-17 07:25:14

Latitud: 3.65°

Longitud: -76.32°

09:16

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?

En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.​​

09:15

¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?

RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC

​El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondientes a la Red Sísmica Nacional.

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Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.

09:15

¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?

El SGC una entidad centenaria de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional.

09:15

¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano ( SGC) sobre los últimos sismos en el país.