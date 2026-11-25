Sismo en Colombia vía el Servicio Geológico
Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio colombiano, reportados por el Servicio Geológico. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.
10:01
- Sismo en Jordán - Santander, Colombia
- Hora Local: 06:35:23 25/11/2026
- Hora UTC: 11:35:23 25/11/2026
- Latitud: 6.69°
- Longitud: -73.11°
- Profundidad: 132 km
- Magnitud: 2.4
10:01
- Sismo en Chaparral - Tolima, Colombia
- Hora Local: 06:22:58 25/11/2026
- Hora UTC: 11:22:58 25/11/2026
- Latitud: 3.81°
- Longitud: -75.60°
- Profundidad: Superficial (menor a 30 km)
- Magnitud: 2.7
10:01
- Sismo en Villanueva - Santander, Colombia
- Hora Local: 05:48:16 25/11/2026
- Hora UTC: 10:48:16 25/11/2026
- Latitud: 6.69°
- Longitud: -73.12°
- Profundidad: 133 km
- Magnitud: 2.4
09:17
- ¿Cómo se sabe que va a temblar?
- Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
09:16
- ¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
- Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
08:42
- ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMO Y MOVIMIENTO TELÚRICO?
- En realidad, los cuatro términos son sinónimos, pero en Latino América se le ha dado especial énfasis a la expresión terremoto para ser asignada a los sismos destructores o que han causado víctimas.
08:41
- ¿CUÁNTOS SISMÓGRAFOS HAY?
- RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA-RSNC
- El SGC tiene un total de 339 estaciones sísmicas, ubicadas en todo el territorio colombiano y en zonas específicas como los volcanes activos. 206 estaciones sísmicas se ubican cubriendo todo el territorio correspondiente a la Red Sísmica Nacional.
08:41
- Son 133 estaciones sísmicas instaladas en los volcanes activos colombianos que se monitorean permanentemente en tres observatorios vulcanológicos y sismológicos.
08:41
- ¿QUÉ ES EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO?
- El SGC una entidad centenaria de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional.
08:41
- ¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano ( SGC ) sobre los últimos sismos en el país.
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